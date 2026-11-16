Tras los reclamos por el crecimiento de los pastizales y los problemas de visibilidad en las rutas 11, 56 y 74, la empresa concesionaria informó que finalizó el proceso licitatorio para contratar el servicio de corte de pasto y anticipó que las tareas se retomarán próximamente.

El estado de las banquinas, rotondas y accesos de las rutas provinciales que atraviesan General Madariaga volvió a generar preocupación por los riesgos que representa para la seguridad vial. Ante esta situación, el intendente Esteban Santoro realizó gestiones y reclamos para que se restablezcan los trabajos de mantenimiento, especialmente en las rutas 11, 56 y 74.

Uno de los principales inconvenientes es el crecimiento de los pastizales, que en distintos sectores alcanzaron una altura considerable y dificultan la visibilidad de los conductores. La situación resulta particularmente preocupante en cruces, rotondas e ingresos, donde la vegetación también puede ocultar parte de la señalización vial.

Frente a los reclamos, AUBASA, empresa concesionaria de la Ruta Provincial 11, explicó los motivos de la demora en las tareas de mantenimiento. Según informó, los contratos con las anteriores prestadoras del servicio de corte de pasto llegaron a su vencimiento, por lo que fue necesario iniciar un nuevo proceso licitatorio desde el Departamento de Mantenimiento.

Desde la empresa señalaron que el procedimiento administrativo ya concluyó y que próximamente se retomarán los trabajos.

El reclamo también había sido planteado formalmente por el Observatorio Vial ADM, que advirtió sobre los riesgos que genera la falta de mantenimiento en distintos tramos de las rutas de la región.

Mientras tanto, desde el Municipio insisten en la necesidad de que las tareas se reanuden con urgencia y que se prioricen los sectores más comprometidos, principalmente las rotondas, intersecciones, accesos y banquinas.

La preocupación está puesta ahora en que el anuncio de AUBASA se traduzca en acciones concretas y que los trabajos comiencen a ejecutarse a la brevedad, teniendo en cuenta que la vegetación elevada puede reducir el campo visual y dificultar la anticipación de maniobras, con el consecuente riesgo para quienes circulan diariamente por estas rutas.

La expectativa está puesta en que se normalice el mantenimiento y se recuperen condiciones adecuadas de visibilidad y seguridad vial para vecinos y turistas que transitan por la región.