La iniciativa comienza este lunes 16 de noviembre y recorrerá tres localidades del Partido de La Costa. La propuesta busca abrir el debate sobre la erosión costera y construir alternativas de manera colectiva. Las actividades son gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

La erosión costera vuelve a ponerse sobre la mesa en el Partido de La Costa. Desde este lunes 16 de noviembre comenzará una nueva edición de las jornadas dedicadas a debatir esta problemática que atraviesa a las localidades del distrito y que tiene un impacto directo sobre nuestras playas y el ambiente costero.

Bajo la consigna «Jornadas sobre erosión costera: construimos propuestas juntos», el ciclo tendrá tres encuentros presenciales, con actividades en Mar de Ajó, Santa Teresita y San Clemente.

La primera convocatoria será este lunes, de 17 a 20 horas, en la Sociedad de Fomento Mar de Ajó Norte, ubicada en Mitre 1110. La actividad será gratuita y estará abierta a todos los vecinos y vecinas que quieran acercarse a participar.

El cronograma continuará el martes 17 en Santa Teresita, en la Asociación de Fomento de calle 7 N.º 244, y finalizará el miércoles 18 en San Clemente, en el Centro Cultural Municipal, ubicado en la intersección de avenida Naval y avenida San Martín.

La propuesta plantea generar un espacio de intercambio y construcción colectiva alrededor de uno de los temas ambientales más importantes para una comunidad que vive de cara al mar. La idea es sumar miradas, compartir inquietudes y avanzar en propuestas frente a los desafíos que presenta la erosión de nuestras costas.

Con la participación de la Municipalidad de La Costa, Democracia en Red y Playa Conciencia, las jornadas buscan convocar a la comunidad a involucrarse en una discusión que no es ajena a ningún vecino: el cuidado de las playas y el futuro de nuestro frente costero.

Tres localidades, una misma problemática y una invitación abierta a participar. La primera cita es hoy en Mar de Ajó.