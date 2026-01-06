Un caño cloacal roto convirtió la Ruta 11 en un verdadero río de residuos este lunes a la madrugada, a la altura de Pinamar, generando un corte total del tránsito entre esa ciudad y Ostende.

El incidente se produjo cerca del km 395, donde los líquidos cloacales desbordaron sobre la calzada y hasta llegaron a la entrada de un hipermercado, que tuvo que cerrar por el mal olor y el avance de los efluentes.

«Fue impresionante, el olor era insoportable y no se podía pasar», contó un automovilista a los medios locales.

Desde AUBASA confirmaron que el corte se extendió hasta pasadas las 11:30 y pidieron respetar los desvíos habilitados por seguridad. El desvío principal se realizó por Valeria del Mar, a la altura del km 398.

Según informaron desde la Municipalidad de Pinamar, la responsabilidad recae en la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar (CALP), que ya había tenido antecedentes de derrames en la zona.

«Los intimamos a resolver el problema en menos de 24 horas», señalaron desde el municipio.

No se registraron heridos, pero el hecho dejó al descubierto una vez más la fragilidad del sistema cloacal, justo en plena temporada.

En el mismo Pinamar: lanzan el “turismo enológico” mientras fluye el cloacal

Mientras cuadrillas trabajan contrarreloj para limpiar los efluentes cloacales que invadieron la Ruta 11, desde el municipio de Pinamar se anunció con entusiasmo una nueva propuesta turística: un circuito enológico que busca potenciar el turismo todo el año.

Según informó el diario La Capital de Mar del Plata, se trata de una apuesta a los sabores locales y la experiencia del vino en un entorno natural costero, con catas, charlas y recorridos por viñedos. Todo esto, apenas a metros de donde esta semana los visitantes esquivaban agua servida para ingresar a la ciudad.

«Pinamar tiene las condiciones para convertirse en un destino enológico», destacó la secretaria de Turismo local.

La iniciativa apunta a diversificar la oferta turística más allá del verano, aunque el contexto del derrame cloacal dejó un contraste difícil de pasar por alto.