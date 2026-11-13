La Asociación de Vendedores Ambulantes de Playa Zona Sur realizará un encuentro el próximo martes 17 de noviembre en San Bernardo, en conmemoración del Día de la Militancia Peronista. La convocatoria está dirigida a compañeros, agrupaciones políticas y organizaciones de la comunidad.

La actividad se desarrollará a partir de las 18:00 en la sede de la Asociación, ubicada en Belgrano 497, de San Bernardo, Partido de La Costa.

A través de una invitación pública, la entidad convocó a participar de una jornada destinada a compartir y fortalecer los vínculos entre los distintos espacios políticos y sociales.

Desde la organización destacaron la importancia de generar ámbitos de encuentro, diálogo, compañerismo y unidad, además de reconocer el compromiso de quienes participan de la vida política y trabajan cotidianamente en sus comunidades.

La convocatoria lleva como lema «Los derechos se defienden, las conquistas se sostienen» y propone recordar la historia del movimiento peronista, reafirmar sus valores y renovar el compromiso con la justicia social, el trabajo y la organización de los trabajadores.

Datos del encuentro

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

martes 17 de noviembre de 2026. Horario: 18:00.

18:00. Lugar: sede de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Playa Zona Sur.

sede de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Playa Zona Sur. Dirección: Belgrano 497, San Bernardo.

La invitación se hizo extensiva a las distintas agrupaciones políticas, con el propósito de compartir una jornada de participación y militancia.