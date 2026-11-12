Asesoramiento en origen | El grupo Migrar llegará a Santa Teresita por ciudadanías europeas

En diálogo con Radio Noticias, María Gabriela Rodríguez, presidenta de la Asociación Española de la Costa, anunció la llegada del grupo Migrar para brindar asesoramiento gratuito sobre la gestión de ciudadanías italianas y españolas. La atención se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre, de 10:00 a 15:00 hs, en la sede de la institución ubicada en la calle 35 entre 10 y 11, en Santa Teresita.

Rodríguez destacó que la iniciativa busca evitar que los vecinos deban viajar a Buenos Aires para realizar consultas iniciales.

Asimismo, explicó que el equipo ofrece un seguimiento integral durante todo el proceso —incluyendo asistencia presencial en las embajadas— y que, si bien la consulta inicial es sin cargo y sin turno previo, los interesados pueden comunicarse a través del contacto disponible en los flyers de difusión para coordinar horarios en caso de incompatibilidad laboral.