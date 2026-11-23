El viernes 4 de diciembre se llevará a cabo la Expo Latitudes, una muestra de producciones estudiantiles que reunirá trabajos de distintas disciplinas vinculadas al diseño, la arquitectura y la representación visual.

La propuesta se desarrollará de 16.00 a 21.00 en la Carabela Santa María, ubicada en Costanera y 39 de Santa Teresita, y permitirá conocer los proyectos realizados por estudiantes de las distintas áreas de formación.

Durante la exposición se presentarán trabajos de Proyecto I y II, Dibujo, Diseño Arquitectónico I, II, III y IV, Proyecto Arquitectónico, Construcciones I e Introducción a los Materiales, Representación Arquitectónica, Sistemas de Representación Geométrica, Diseño Gráfico I y Fotografía.

La actividad cuenta con la participación de la Universidad de Buenos Aires, a través del Ciclo Básico Común (CBC) y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), junto a la Municipalidad de La Costa.