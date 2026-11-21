La oficina de atención al público permanecerá cerrada durante la jornada por el Día de la Soberanía Nacional. Habrá guardias para los servicios de electricidad y obras sanitarias. La atención se retomará el martes 24.

Clyfema informó que el próximo lunes 23 de noviembre su oficina de atención al público permanecerá cerrada debido al feriado decretado por el Gobierno nacional en el marco del Día de la Soberanía Nacional.

Durante esa jornada, la cooperativa contará con un servicio de guardia para los servicios de electricidad y obras sanitarias, con el objetivo de atender eventuales inconvenientes.

En tanto, los medios de pago electrónicos funcionarán con normalidad, por lo que los usuarios podrán realizar sus operaciones a través de esas vías.

¿Cuándo vuelve la atención al público?

La atención presencial en las oficinas de Clyfema se retomará el martes 24 de noviembre, de 7.30 a 14.30.

De esta manera, quienes necesiten realizar trámites o consultas presenciales deberán tener en cuenta el cierre del lunes y acercarse nuevamente a partir del martes, en el horario habitual informado por la cooperativa.