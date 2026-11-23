El próximo sábado 28 de noviembre se llevará a cabo la 4ª Expo Psicosocial del Partido de La Costa en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, ubicado en Yrigoyen y Sacconi. La jornada se desarrollará de 10.00 a 14.00 y ofrecerá talleres y stands temáticos para abordar distintas problemáticas de la vida cotidiana.

En esta oportunidad, la propuesta reunirá a estudiantes de Psicología Social, quienes presentarán producciones, experiencias y herramientas de intervención social, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y la reflexión colectiva.

Durante el encuentro, se abordarán temáticas vinculadas a la incertidumbre laboral frente a los cambios estacionales, el acompañamiento a cuidadores de personas con enfermedades oncológicas terminales y la discriminación por edad. También se trabajará sobre el impacto de las redes sociales en las emociones, las adicciones en el entorno familiar y las enfermedades invisibles en el ámbito laboral.

Por otra parte, la actividad propone generar un espacio de encuentro entre instituciones educativas, organizaciones sociales y distintos actores de la comunidad, favoreciendo el diálogo y la construcción colectiva de alternativas frente a las problemáticas sociales.

La Expo es organizada por el Centro Psicosocial Argentino – Sede Costa y contará con entrada libre y gratuita, dirigida a toda la comunidad.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

-10.00 a 11.00: Recorrido por los stands. Exposición e intercambio con estudiantes.

-11.00: Del verano a la incertidumbre. Emociones y preocupaciones frente a los cambios laborales estacionales.

-11.30: ¿Al cuidador primario quién lo cuida? Acompañamiento a cuidadores de personas con enfermedad oncológica terminal.

-12.00: Viejos son los trapos. El impacto invisible del edadismo.

-12.30: Modo avión: OFF | Entre redes y emociones sin filtro. Reconocimiento y gestión de las emociones en relación con el uso de las redes sociales.

-13.00: Cuando la adicción entra a casa… Nos perdemos. Impacto psicosocial en familiares y referentes afectivos.

-13.30: Lo que no se ve también duele. Enfermedades invisibles en el ámbito laboral