La reconocida psicóloga y psicopedagoga abordará los desafíos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en la actualidad. Las actividades serán el 3 y 4 de noviembre, con participación presencial y virtual, y estarán abiertas a toda la comunidad.

La Universidad Atlántida, a través de su Facultad de Psicología, realizará dos conversatorios encabezados por Gabriela Dueñas, doctora en Psicología, psicopedagoga y Premio Konex Psicología 2026, para reflexionar sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes.

Los encuentros buscarán poner en debate la ansiedad, la depresión, las autolesiones y otras manifestaciones del sufrimiento psíquico, así como el papel que cumplen las familias, las escuelas, las pantallas y la sociedad en el bienestar emocional de las nuevas generaciones.

La primera actividad, titulada «Malestares infantojuveniles actuales y sus derechos en juego», se desarrollará el martes 3 de noviembre, a las 16 horas, en la sede Mar de Ajó de la Universidad Atlántida. También podrá seguirse por Zoom.

El segundo encuentro, «Entre familias, escuelas, pantallas y malestares: nuestros niños/as y adolescentes», tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre, a las 16 horas, en la sede ubicada en Arenales 2740, con modalidad presencial y virtual.

Dueñas, autora del libro El malestar en la cultura del siglo XXI, propondrá una mirada sobre los derechos de las infancias y adolescencias y la necesidad de comprender sus problemáticas desde una perspectiva social, familiar y educativa.

Ambas actividades son abiertas a la comunidad. Las personas interesadas podrán inscribirse a través del sitio oficial de la Universidad Atlántida: www.atlantida.edu.ar.

Para participar: el encuentro del 3 de noviembre será en Diagonal Rivadavia 515, Mar de Ajó, y el del 4 de noviembre en Arenales 2740, Mar del Plata. Ambos comenzarán a las 16 y ofrecerán acceso por Zoom.