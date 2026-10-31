Familia Maxit | Mar de Ajó, 31 de octubre de 2026

Fallecimiento de Amer Antonio “Quique” Maxit, histórico vecino pionero de Mar de Ajó

La familia Maxit comunica con profundo pesar el fallecimiento de Amer Antonio “Quique” Maxit, ocurrido este sábado 31 de octubre de 2026, a los 93 años de edad, en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Nacido en la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires, Quique desarrolló gran parte de su historia de vida vinculado a Mar de Ajó, localidad de la que fue uno de sus vecinos pioneros y cuyo crecimiento acompañó a lo largo de las décadas.

Su compromiso con la comunidad también quedó reflejado en su participación como vicepresidente de la Sociedad de Fomento Amigos de Mar de Ajó, institución que tuvo un importante papel en el desarrollo local y en las gestiones que contribuyeron a la creación de la educación secundaria en la ciudad.

Más allá de su trayectoria y de su vínculo con la historia de Mar de Ajó, su familia desea recordarlo especialmente por los afectos y los momentos compartidos a lo largo de sus 93 años de vida.

En estos últimos días, su hijo Juan Carlos Maxit estuvo especialmente presente, brindándole cuidados, atención y acompañamiento.

Su esposa Alicia Maxit, su hijo Juan Carlos, sus nietos Luciana y Ariel, y demás familiares y seres queridos lo despiden con profundo cariño.

Por decisión familiar, no se realizará velatorio.

La familia agradece sinceramente las muestras de afecto, el acompañamiento y el respeto recibidos en este momento de dolor.

Asimismo, agradece a los medios de comunicación que contribuyan a compartir esta noticia con la comunidad de Mar de Ajó y el Partido de La Costa, donde Quique construyó parte importante de su historia.

Con cariño y gratitud por su vida y su recuerdo.

Familia Maxit

Alicia Maxit, Juan Carlos Maxit, Luciana Maxit y Ariel

Mar de Ajó – Partido de La Costa