General Lavalle | Se brinda asesoramiento a productores bovinos para inscribirse en el sistema VISEC

La Municipalidad de General Lavalle, a través de la Dirección de Producción, informó que se encuentra brindando acompañamiento y asesoramiento a los productores bovinos que necesiten inscribirse en el Sistema VISEC y tengan dificultades para realizar el trámite.

La iniciativa está destinada a productores del partido que requieran asistencia para completar el proceso de inscripción en esta plataforma.

Desde el área municipal indicaron que quienes necesiten ayuda pueden acercarse directamente a la Dirección de Producción o comunicarse para coordinar un turno y recibir el acompañamiento necesario.

De esta manera, el Municipio busca facilitar el acceso de los productores bovinos al sistema, ofreciendo orientación y asistencia durante el trámite de inscripción.