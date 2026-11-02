Se viene una nueva «Exposición de Pesebres» en San Clemente del Tuyú

En diálogo con Radio Noticias, Nora Viqueira, integrante de la Asociación Civil Familias Pioneras, anunció la realización de la 30ª edición de la tradicional exposición de pesebres en San Clemente del Tuyú.

Viqueira repasó los inicios de esta muestra ininterrumpida que comenzó en 1997 y detalló que el evento de este año se llevará a cabo los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en el playón del Colegio Estrada del IGME (al lado de la parroquia), con horarios de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00/21:00 hs.

Asimismo, extendió la invitación a vecinos, comerciantes y turistas para sumarse exponiendo sus pesebres —ya sean artesanales, familiares, en miniatura o importados— en una muestra abierta a la comunidad que combina el sentido espiritual con el valor artístico y cultural.