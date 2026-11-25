El próximo sábado 28 de noviembre se realizará la segunda edición del Festival de Boxeo en el Polideportivo Municipal de Paraje Pavón. La jornada comenzará a las 18 y contará con entrada gratuita.

El evento incluirá 10 peleas amateur y exhibiciones, en una noche para disfrutar del deporte, acompañar a los boxeadores y vivir toda la emoción del ring.

Además, habrá un buffet para quienes se acerquen a disfrutar de la propuesta.

La Escuela de Boxeo de Paraje Pavón y la Municipalidad de General Lavalle invitan a toda la comunidad, las familias y los amantes del deporte a participar de esta gran fiesta deportiva.

La cita será el sábado 28 de noviembre, desde las 18, en el Polideportivo Municipal de Paraje Pavón, con entrada libre y gratuita.