De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía Nacional se movilizaron 1.410.000 turistas por todo el país, generando un impacto económico directo de $332.557 millones. Si bien la cantidad de viajeros cayó un 17,4% respecto al mismo feriado de 2025 —diferencia explicada principalmente porque el año pasado el descanso fue de cuatro días frente a los tres actuales y por la cercanía con los feriados extraordinarios de principios de mes por la visita del papa León XIV—, el movimiento estuvo impulsado por escapadas de cercanía, destinos tradicionales y eventos culturales, deportivos y fiestas populares.

En cuanto a los indicadores de consumo, la estadía promedio se ubicó en 2 días (por encima del 1,8 registrado el 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días de 2025), mientras que el gasto promedio diario por turista fue de $118.770 (una baja real del 3,1% interanual). En conjunto, la combinación de menor duración, estadías breves y presupuestos ajustados determinó una caída real del 30,3% en el gasto total, con un desempeño dispar entre destinos según su oferta de actividades gratuitas, propuestas al aire libre y celebraciones puntuales.