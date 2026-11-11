La Costa | Llega la gran final de la 17ª edición de Poné Pausa

Este jueves 12 de noviembre se llevará a cabo la gran final del concurso Poné Pausa. La 17ª edición del certamen impulsado por la Municipalidad de La Costa, que reúne a estudiantes de las 20 escuelas secundarias y las tres escuelas especiales del distrito, tendrá su cierre desde las 10.00 en el Estadio de La Costa, ubicado en Ruta 11 km 344, entre San Bernardo y Mar de Ajó.

Durante la jornada se proyectarán los cortometrajes realizados por las alumnas y los alumnos y se darán a conocer los ganadores de la competencia. Se invita a los jóvenes a asistir disfrazados, siguiendo la temática futurista, cosplay o de cine.

Por otra parte, en el marco de la celebración también habrá una batalla de DJs que entregará premios. Quienes están inscriptos al Poné Pausa y desean participar deben comunicarse previamente al (11) 2859-7590 para sumarse a esta iniciativa.