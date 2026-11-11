La agrupación expresó su preocupación por las peleas y agresiones registradas durante la noche del sábado 7 de noviembre en Mar del Tuyú. Los incidentes dejaron personas heridas, entre ellas dos adolescentes. Desde Paraísos Costeros repudiaron la violencia y reclamaron que los hechos sean esclarecidos.

La 32ª Fiesta de la Náutica y el Mar, realizada del 6 al 8 de noviembre en Mar del Tuyú, volvió a reunir a vecinos, familias e instituciones en una de las celebraciones tradicionales del Partido de La Costa. Sin embargo, los episodios de violencia ocurridos durante la noche del sábado empañaron parte de los festejos y generaron preocupación en la comunidad.

En ese contexto, la agrupación Paraísos Costeros difundió un comunicado el domingo 8 de noviembre, en el que expresó su rechazo a lo sucedido y pidió que los hechos sean investigados.

La organización recordó que la Fiesta de la Náutica y el Mar forma parte de la identidad de Mar del Tuyú desde hace más de tres décadas y manifestó su pesar por los incidentes.

Peleas, botellazos y personas heridas

De acuerdo con lo informado por FM La Marea, que recogió información policial, durante la noche del sábado se registraron enfrentamientos entre grupos de jóvenes y lanzamiento de botellas.

Una madre relató al medio que su hijo y otro adolescente fueron agredidos por un grupo de jóvenes. Según su testimonio, uno de los chicos sufrió una fractura y el otro presentó cortes en las manos.

Un adulto que intervino también resultó lesionado y debió recibir atención médica por heridas en el rostro. De acuerdo con la información difundida, los tres se encontraban fuera de peligro.

La mujer cuestionó además la presencia policial en el sector donde se produjeron las agresiones y reclamó que se investiguen las circunstancias del episodio.

El mensaje de Paraísos Costeros

A través de sus redes sociales, la agrupación expresó su preocupación por los acontecimientos y destacó el valor comunitario de la celebración.

«La 32° Fiesta de la Náutica y el Mar es nuestra fiesta: nos cruza vecinos, familias e instituciones desde hace más de 30 años. Por eso duele lo que pasó esta vez», señalaron.

En el comunicado, Paraísos Costeros dejó en claro su posición frente a los episodios violentos y manifestó su intención de no contribuir a la difusión de acusaciones sin respaldo.

«La violencia no tiene lugar en los espacios de nuestra comunidad», sostuvo la agrupación.

También remarcó que no pretende señalar responsables sin pruebas ni reproducir versiones que no hayan podido verificarse, y solicitó que la investigación avance hasta esclarecer los hechos.

El mensaje constituye un llamado a preservar el carácter familiar y comunitario de una celebración que forma parte de la historia de Mar del Tuyú.

Desde la organización también se refirieron a los incidentes

En declaraciones publicadas por Opinión de La Costa, Coronel, uno de los responsables vinculados a la organización de la fiesta, reconoció que se produjeron desmanes protagonizados por adolescentes.

Según explicó, la Policía intervino inicialmente dentro de la plaza y los incidentes habrían continuado posteriormente fuera del predio.

También expresó su preocupación por la presencia de menores de entre 12 y 16 años sin acompañamiento adulto durante la noche.

Su relato introduce un punto que merece ser esclarecido: mientras una de las familias afectadas cuestionó la presencia policial en el lugar de la agresión, desde la organización se señaló que existió una intervención policial durante los primeros disturbios.

Una fiesta popular que debe seguir siendo un espacio de encuentro

Más allá de los incidentes, la 32ª edición contó con una importante participación de vecinos, espectáculos musicales, actividades culturales, propuestas gastronómicas y la presencia de instituciones de la comunidad.

Desde Paraísos Costeros también invitaron a las familias a participar de la última jornada del domingo 8 de noviembre, que tenía previsto el cierre musical de Amorina.

El episodio, sin embargo, dejó abierto un debate sobre las condiciones de seguridad y prevención durante los encuentros populares, especialmente cuando participan numerosos adolescentes y familias.

La investigación de lo ocurrido y el esclarecimiento de las responsabilidades resultan fundamentales para evitar que hechos semejantes vuelvan a repetirse.

La Fiesta de la Náutica y el Mar representa mucho más que un evento artístico: es una celebración de la identidad local. Preservar ese espíritu también implica garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutarla en un ambiente seguro y libre de violencia.