Jornada regional de abordaje interdisciplinario y desafíos actuales en oncología

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En diálogo con Radio Noticias, la Directora de Oncología del Partido de La Costa, la Dra. Andrea Fernández, presentó los detalles de la Jornada regional de abordaje interdisciplinario y desafíos actuales en oncología, que se llevará a cabo el próximo viernes 6 de noviembre desde las 09:00 hs.

Fernández destacó que el encuentro está destinado a médicos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas y estudiantes, y se estructurará en diversos módulos sobre patologías frecuentes (mama, endometrio, cérvix, colon), salud mental, nutrición y aspectos legales.

Asimismo, puso especial relieve en la importancia de la detección temprana, el acceso a tratamientos y el valor diferencial del sistema público de cuidados paliativos domiciliarios y el acompañamiento integral al paciente y su entorno en el distrito

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4 noviembre, 2026 por Salud

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