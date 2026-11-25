Los aspirantes a cargos de portero/a y peón/a de cocina del Partido de La Costa pueden consultar los listados provisorios para 2027 y presentar reclamos hasta el viernes 11 de diciembre inclusive. El período comenzó el 24 de noviembre y comprende a más de 1.200 vecinos y vecinas inscriptos en los distintos listados.

La documentación incluye el listado básico general, el de personas con discapacidad, el de veteranos de Malvinas y el listado básico de personas transgénero.

Los listados pueden consultarse en la carpeta de Google Drive, donde también está disponible el Formulario de Reclamo de Puntaje para descargar e imprimir. Acceder a los listados y al formulario.

La exhibición presencial y la recepción de reclamos se realizan de 11.00 a 14.00 en el Consejo Escolar La Costa, ubicado en calle 2 N.º 8014 de Mar del Tuyú. Los reclamos deben presentarse de manera personal y presencial.