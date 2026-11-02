Estudiantes del distrito participaron de la quinta edición de «Compromiso Ambiental»

Un total de 1.082 estudiantes de instituciones educativas del Partido de La Costa participaron a lo largo del año de la quinta edición del programa municipal Compromiso Ambiental, que finalizó con encuentros en las zonas Norte, Centro y Sur del distrito. Durante las jornadas de cierre, las comunidades educativas compartieron las experiencias desarrolladas a lo largo del año, orientadas al conocimiento y la preservación del ambiente local.

La propuesta impulsada por la Municipalidad de La Costa incluyó además la Jura Ambiental de los estudiantes, y abordó tres ejes temáticos: residuos; flora, fauna y hongos; y ecosistemas costeros. A partir de estos contenidos, docentes y estudiantes realizaron actividades para reconocer la biodiversidad del territorio, identificar problemáticas ambientales y promover prácticas responsables en el cuidado de los recursos naturales.

Los trabajos se llevaron a cabo en el Vivero Cosme Argerich de San Clemente, la Jura Ambiental también en la Escuela N°2 de Santa Teresita y en la Escuela de Bellas Artes de Mar de Ajó, donde también los chicos y chicas plantaron árboles de la zona.