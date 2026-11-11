El distrito fue sede de una jornada regional sobre oncología

Se realizó en San Clemente una Jornada Regional Bonaerense llamada “Abordaje interdisciplinario y desafíos actuales en oncología”. El encuentro reunió a profesionales de la salud para compartir avances científicos y abordar los desafíos actuales de la atención oncológica.

La apertura del evento estuvo a cargo del intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, junto al director de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, Dr. Rubén Kowalyszyn. La propuesta tuvo como objetivo descentralizar los encuentros científicos y acercar las últimas novedades de la especialidad a los equipos de salud de distintas regiones del país.

De Jesús agradeció a Kowalyszyn por hacerse presente y permitir que la jornada «se pudiese hacer en este marco de descentralización, llevando al interior de la República Argentina este tipo de encuentros que tienen que ver con una enfermedad que nos preocupa a todos». El intendente destacó la relevancia de compartir estos conocimientos y consideró que la actividad «distingue también a nuestro servicio de Oncología, que lleva adelante la Dra. Andrea Fernández».

Kowalyszyn, por su parte, comentó que se trata de la segunda jornada que la Asociación Argentina de Oncología Clínica desarrolla en La Costa: «Es muy importante para nosotros llevar el trabajo de innovación, de evaluación de nuevas tecnologías, medicamentos y estrategias, al terreno donde están los pacientes».

En este sentido, detalló: «La doctora Fernández, como jefe de servicio, fue una de las entusiastas de que hiciéramos la actividad aquí y esto muestra un interés en poder llevar el conocimiento y la interacción con otros profesionales a las localidades del Partido de La Costa. Creemos que esto es muy importante. Ustedes tienen una ventaja, tienen un intendente médico que entiende esto de trabajar en redes. Eso es fundamental porque hace que, entre todos, podamos organizarnos para explicarle a la población cómo es el proceso de un paciente con cáncer o cómo evitamos que aumente el número de casos y que los diagnósticos sean tardíos».

«Cuando tenemos establecido desde el Estado, como en este caso en La Costa, un sistema de complejidad creciente, ayuda mucho a que el paciente pierda menos oportunidades o ventanas de oportunidad para el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad», subrayó el profesional.

Durante la jornada se abordaron innovaciones científicas, nuevas tecnologías, medicamentos y estrategias terapéuticas. También se destacó la importancia del trabajo interdisciplinario para fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral de las enfermedades oncológicas.

Uno de los principales ejes del encuentro fue la necesidad de reducir las desigualdades en el acceso a la atención, procurando que el lugar de residencia no represente una limitación para recibir prevención, diagnóstico y tratamientos adecuados.