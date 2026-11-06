La 32ª edición de la Fiesta de la Náutica y el Mar se realizará del viernes 6 al domingo 8 en la Plaza de la Cultura y la Memoria, ubicada en calle 69 y 4 de Mar del Tuyú.

Con entrada libre y gratuita, la celebración es organizada por la Comisión de Festejos de la localidad con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

Con entrada libre y gratuita, ofrecerá tres jornadas de espectáculos artísticos, actividades infantiles y propuestas gastronómicas y artesanales..

La apertura se realizará hoy viernes 6 con el tradicional desfile cívico-institucional que culminará en el escenario principal. Durante el fin de semana se presentarán artistas locales y regionales, con espectáculos de música, danza, folclore, rock, pop y cumbia.

La Carly Band, Sarmiento y la Barbarie, YVN, La Martuyita, Ritmo Taller, La Rumbera, Power Dance, Marianela Ledesma, Pleamar, La Novena Rock, Mar Tuyú Folk, Lexo FRZ, Centro de Danza Jaha, Danza de mi Tierra, Martín Salinas, Puesta a Punto, Salsa Strong, DJ Tapary, Brenda, Gauchos de Güemes y Arpías Song serán algunos de los protagonistas que subirán al escenario.

Entre las actividades destacadas se encuentran la elección y coronación de las nuevas representantes de la fiesta y la entrega de los premios Ancla de Mar, una distinción que reconoce a personas e instituciones que han contribuido al desarrollo social, cultural y comunitario de Mar del Tuyú y la región.

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de un espacio destinado a las infancias, con espectáculos circenses, teatro y la presentación del payaso Moncho. También habrá un paseo con aproximadamente 40 a 50 puestos de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas.

El sábado y el domingo las actividades comenzarán a las 16.00, mientras que los espectáculos del sábado están previstos desde las 17.00.