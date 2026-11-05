San Bernardo | «El Símbolo» cerrará la 42ª edición de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia

En Radio Noticias, Leandro Balducci, colaborador de la comisión organizadora, adelantó los pormenores y la grilla artística confirmada para la 42ª Fiesta Nacional del Sol y la Familia, que se llevará a cabo del 18 al 20 de diciembre en San Bernardo.

Balducci anunció que el gran cierre del domingo 20 estará a cargo del grupo musical «El Símbolo», completando una programación que también incluye la presencia de Clave Nochera, Sombras y el show humorístico y musical de Operación Rosa Rosa.

Asimismo, destacó el enorme esfuerzo organizativo y financiero sostenido por los comerciantes y vecinos mediante el patio gastronómico, la publicidad y un bono contribución que sorteará tres motos cero kilómetro, buscando potenciar el evento como motor turístico previo al inicio oficial de la temporada de verano.