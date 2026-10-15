El Aeroclub Santa Teresita anunció una nueva edición de “La Costa Vuela”, un festival que se realizará el 12 y 13 de diciembre y contará con acrobacias aéreas, globos aerostáticos, aeromodelismo, exhibición de autos clásicos y propuestas para toda la familia.

Santa Teresita se prepara para vivir un fin de semana diferente con la llegada de “La Costa Vuela 2026”, un gran festival aéreo que tendrá lugar los días sábado 12 y domingo 13 de diciembre, con una programación que promete combinar espectáculos en el aire, entretenimiento y actividades para disfrutar en familia.

La propuesta, anunciada por el Aeroclub Santa Teresita, se presenta como un festival único en la región y apunta a convertirse en uno de los atractivos del mes de diciembre en el Partido de La Costa, en la antesala de una nueva temporada de verano.

Acrobacias, globos aerostáticos y espectáculos aéreos

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el festival contará con exhibiciones de acrobacia aérea, una de las principales atracciones para quienes disfrutan de la aviación y de las maniobras realizadas por pilotos especializados.

También se anuncia la presencia de globos aerostáticos, actividades de aeromodelismo y un desfile aéreo, que permitirán al público disfrutar de distintas expresiones de la actividad aeronáutica.

La programación incluirá además una exposición de autos clásicos, sumando otro atractivo para los visitantes y aficionados a los vehículos históricos.

Una propuesta para toda la familia

Más allá de los espectáculos aéreos, el encuentro contará con espacios dedicados al entretenimiento familiar.

Entre las actividades anunciadas se destaca la visita de Papá Noel, una propuesta especialmente pensada para los más chicos, teniendo en cuenta la cercanía de las fiestas de fin de año.

El festival también incluirá gastronomía y sorteos, ampliando las opciones para quienes se acerquen a disfrutar de las jornadas.

Santa Teresita suma un atractivo antes del verano

La realización de “La Costa Vuela 2026” durante el segundo fin de semana de diciembre suma una propuesta a la agenda de actividades de Santa Teresita y del Partido de La Costa.

Este tipo de encuentros representa una oportunidad para convocar tanto a residentes como a visitantes de distintas localidades de la región, en un período en el que los destinos de la Costa Atlántica comienzan a recibir turistas de cara a la temporada estival.

Por el momento, el material de difusión confirma las fechas y las principales atracciones del evento, aunque no especifica los horarios de las actividades ni las condiciones de ingreso.

La cita será el 12 y 13 de diciembre en Santa Teresita, para disfrutar de un festival que promete llenar el cielo de aviones, acrobacias y color.