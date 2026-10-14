Estudiantes de primer año de la Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria de Mar de Ajó participan de una experiencia de formación profesional en el Polo Textil Municipal de Lucila del Mar, a partir de un convenio firmado con la Municipalidad de La Costa.

Las estudiantes de primer año de la Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 89 “Dr. René Favaloro”, de Mar de Ajó, están desarrollando sus prácticas profesionalizantes en el Polo Textil Municipal.

La experiencia se realiza a partir de un convenio de cooperación firmado en junio entre la institución educativa y la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo de la Municipalidad de La Costa, a través del programa Incuba Textil 2.0.

El acuerdo permite que las estudiantes utilicen gratuitamente las instalaciones, herramientas y maquinarias del Polo Textil de Lucila del Mar, complementando los conocimientos adquiridos en el aula con actividades en un entorno real de producción.

Martín Poustis, secretario municipal de Producción, Empleo y Trabajo, compartió en sus redes sociales una visita al establecimiento, donde conversó con las alumnas sobre el desarrollo de sus prácticas.

La propuesta busca fortalecer la formación técnica, acercar a las futuras profesionales al funcionamiento de la industria textil y generar herramientas para su posterior inserción laboral o el desarrollo de emprendimientos propios.

La articulación entre el Instituto Nº 89 y el Polo Textil Municipal constituye una oportunidad para vincular la educación superior con la producción local y ampliar las posibilidades de formación de jóvenes del Partido de La Costa.