La comunidad de Aguas Verdes participó este martes de un emotivo acto en la Plaza Malvinas Argentinas, con motivo del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.

La ceremonia reunió a vecinos, instituciones, representantes de entidades intermedias y referentes de la comunidad en una jornada que combinó memoria, homenaje y reafirmación de la soberanía nacional sobre los territorios del Atlántico Sur.

Uno de los momentos más significativos fue la colocación de ofrendas florales en el monumento a Malvinas y el homenaje realizado frente al mar, en un gesto cargado de simbolismo y respeto hacia quienes participaron de la Gesta de 1982.

Entre las instituciones presentes se destacó la participación de representantes de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia. La Embajadora Nacional de la 41° edición, Delfina Berardi, y la Miss Amistad, Martina Kober, acompañaron el acto en representación de una de las celebraciones más tradicionales del Partido de La Costa.

Desde la organización señalaron que mantener viva la memoria forma parte del compromiso con la comunidad y destacaron la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el valor de la soberanía, la identidad nacional y el reconocimiento a los veteranos y caídos en Malvinas.

También desde la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia resaltaron el clima de respeto y emoción que atravesó el encuentro, remarcando la importancia de estos espacios de reflexión colectiva para mantener vigente una causa que continúa formando parte de la identidad argentina.

Cada 10 de junio se conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, en recuerdo de la creación, en 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más allá de las diferencias generacionales, la jornada volvió a mostrar que la causa Malvinas continúa ocupando un lugar especial en la memoria colectiva de los argentinos y que, en localidades como las del Partido de La Costa, sigue encontrando espacios donde el recuerdo, el homenaje y la reflexión se mantienen vivos.