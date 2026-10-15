El procedimiento se realizó el martes 13 de octubre en el complejo turístico “Paso 43”, ubicado en Costa Azul. La investigación estuvo a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) del Destacamento Policial de Lucila del Mar, bajo la conducción de la subcomisaria Lorena Paiva. El sospechoso fue aprehendido y se logró recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.

Un trabajo de investigación policial permitió esclarecer un presunto hurto cometido en un complejo turístico de la localidad de Costa Azul, Partido de La Costa, donde se concretó un allanamiento que terminó con la aprehensión de un hombre que, según la información policial, se desempeñaba como encargado del establecimiento.

El procedimiento se desarrolló el martes 13 de octubre de 2026, en el marco de una causa caratulada como hurto agravado por el uso de llave verdadera, y estuvo a cargo de efectivos del Destacamento Policial de Lucila del Mar, dependencia encabezada por la subcomisaria Lorena Paiva.

La investigación del GTO permitió identificar a un sospechoso

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, las actuaciones comenzaron a partir de la sustracción de distintos elementos pertenecientes al complejo turístico “Paso 43”, situado en Costa Azul.

A raíz de lo ocurrido, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) del Destacamento Lucila del Mar inició una serie de tareas investigativas destinadas a determinar las circunstancias del hecho e identificar a la persona presuntamente involucrada.

El trabajo de los investigadores permitió reunir indicios que orientaron las sospechas hacia un hombre que habría tenido a su cargo el cuidado del establecimiento.

Con los elementos obtenidos durante la investigación, se avanzó con las actuaciones que derivaron en la realización de un allanamiento.

Allanamiento y recuperación de los elementos sustraídos

El operativo se concretó en el establecimiento ubicado sobre la avenida Costanera de Costa Azul, con la presencia de la subcomisaria Lorena Paiva, quien encabezó el procedimiento junto al personal policial de su dependencia.

Durante la diligencia, los efectivos lograron recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos, uno de los resultados más importantes de la investigación.

Asimismo, se procedió a la aprehensión del hombre señalado como sospechoso, quien sería el encargado del complejo turístico donde se había producido el hecho.

La figura penal bajo investigación es la de hurto agravado por el uso de llave verdadera, una modalidad contemplada en la legislación penal argentina cuando concurren las circunstancias previstas para esa agravante.

Destacaron el trabajo investigativo del personal de Lucila del Mar

El resultado del procedimiento puso de relieve las tareas desarrolladas por el Grupo Táctico Operativo del Destacamento Lucila del Mar, cuyo seguimiento de la investigación permitió avanzar en la identificación del sospechoso y la recuperación de los bienes.

También se destacó la intervención directa de la titular de la dependencia, subcomisaria Lorena Paiva, quien estuvo al frente del allanamiento junto a los efectivos a su cargo.

El hombre aprehendido quedó vinculado a las actuaciones judiciales correspondientes, mientras continúa el trámite de la causa para determinar su eventual responsabilidad penal.

La investigación permitió recuperar los elementos sustraídos del complejo turístico, sin que hasta el momento se hayan difundido detalles sobre su naturaleza o valor económico.

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