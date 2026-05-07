Plan «Cuidar la Vida» con operativos de tránsito en el distrito

Con el objetivo de reducir la siniestralidad y fomentar buenas prácticas al volante, el área de tránsito municipal intensifica sus labores preventivas. En diálogo con Radio Noticias, el director de tránsito, Luciano Graña, explicó que actualmente se encuentran en una etapa de concientización y formación ciudadana, buscando que el vecino regularice su situación antes de pasar a una fase de multas.

Graña remarcó que, si bien se controla la documentación tradicional (licencia, seguro y cédula), se está haciendo especial hincapié en el uso del casco y en evitar que viajen más de dos personas en motocicletas.

Además, destacó el éxito del programa «Guardianes de la Seguridad Vial», que llega a jardines y escuelas para que los más chicos aprendan las normas y se conviertan en los principales promotores del cuidado dentro de sus propias familias.