Santa Teresita | Se realizará una correcaminata para concientizar sobre el cáncer de mama

En el marco de la campaña internacional Octubre Rosa, la Municipalidad de La Costa invitó a participar de una nueva correcaminata por la concientización sobre el cáncer de mama. La actividad se realizará el domingo 25 de octubre, a las 10.00, junto a la Carabela de Santa Teresita, en avenida Costanera entre calles 39 y 40.

La propuesta forma parte de las acciones impulsadas a través de la iniciativa municipal Cuidar la Vida, con el objetivo de concientizar sobre esta enfermedad, difundir la importancia de los controles preventivos y fomentar la detección temprana. Además de la caminata, se ofrecerán clases de zumba y habrá exposiciones de arte realizadas por pacientes. El área de Hemoterapia de La Costa, por otra parte, acompañará la jornada promoviendo la donación voluntaria de sangre.

La primera correcaminata de este año se realizó en San Clemente, con más de un centenar de participantes. Luego del evento en Santa Teresita, el ciclo finalizará el sábado 31 en Mar de Ajó, con el Espacio Multicultural de Yrigoyen y Sacconi como punto de encuentro.