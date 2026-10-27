Se realizarán controles gratuitos para la detección de psoriasis en San Clemente del Tuyú

La Municipalidad de La Costa realizará este sábado 31 de octubre una jornada gratuita de detección y atención de la psoriasis en la Plaza de las Banderas de San Clemente, ubicada en avenida San Martín y calle 1. La actividad se desarrollará de 9.30 a 15.00, con consultas dermatológicas y reumatológicas abiertas a la comunidad, sin turno previo.

Durante la jornada, se instalarán consultorios móviles donde profesionales de distintas especialidades brindarán atención y orientación sobre esta enfermedad inflamatoria crónica, que afecta principalmente a la piel y, en algunos casos, también puede comprometer las articulaciones.

La atención estará a cargo de la dermatóloga del Hospital Municipal de San Clemente, Yael Borojovich, junto con las especialistas Melisa Baigorria y Lucía Meinardi, y el equipo de reumatología integrado por Delfina Apter, Ana Sirera y Jonatan Mareco. También participarán profesionales de salud mental para abordar las distintas dimensiones de la enfermedad.

La psoriasis no es contagiosa y puede manifestarse mediante lesiones en la piel, enrojecimiento, descamación y picazón. En algunas personas puede estar asociada con artritis psoriásica, una afección inflamatoria que provoca dolor, rigidez o hinchazón en las articulaciones. Su detección temprana permite acceder a una evaluación médica y recibir orientación para el tratamiento y seguimiento adecuados.