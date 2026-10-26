Contención Social | Así es el trabajo de la agrupación «Descamisados» en Mar de Ajó

En diálogo con un medio local Laura Mayorga, referente de la agrupación política y social Descamisados de Mar de Ajó, describió la creciente demanda de asistencia social y alimentaria en el contexto socioeconómico actual.

Mayorga explicó que desde la sede de la agrupación (Diagonal Rivadavia 460) y en las ferias comunitarias acompañan con insumos y mercadería provista por Provincia y articulada con el municipio a más de 1.000 familias registradas.

Señaló que en el último tiempo se incrementó notoriamente la presencia de adultos mayores que solicitan alimentos por primera vez o que enfrentan dificultades para afrontar la compra de medicamentos de uso crónico.

Asimismo, el espacio ofrece talleres gratuitos, roperito solidario y entrega de insumos esenciales, funcionando como un punto de contención frente a las emergencias familiares en la zona sur del distrito