La tradicional celebración se realizará del 13 al 15 de noviembre y reunirá espectáculos musicales, feria de emprendedores y actividades para toda la familia. La comisión organizadora avanza con los preparativos de uno de los eventos más representativos de Mar de Ajó, que también representa una oportunidad para el comercio y el turismo local.

Mar de Ajó comienza a palpitar una nueva edición de uno de sus acontecimientos más tradicionales. La 57ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia se desarrollará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre de 2026, con una propuesta que combinará música en vivo, gastronomía, emprendedores y actividades destinadas a vecinos y visitantes.

A pocas semanas de su realización, la comisión organizadora continúa trabajando en los últimos detalles de una celebración que forma parte de la identidad de la localidad y que cada año convoca a familias, artistas, pescadores y comerciantes.

La presidenta de la comisión, Lorena Morales, confirmó parte de la programación artística y brindó detalles sobre la participación de los distintos sectores que formarán parte del encuentro.

Los primeros artistas confirmados

Entre los espectáculos musicales anunciados se encuentran Siete Lunas, la agrupación El Baile del Gato, un tributo a Leo Mattioli y el cantante Miguel Ángel.

La propuesta contempla la participación de músicos y artistas locales, que tendrán la oportunidad de presentarse ante el público durante las tres jornadas.

La programación completa, con los horarios de cada actuación y las restantes actividades, será uno de los aspectos a seguir en los próximos días, a medida que avance su confirmación.

La fiesta también incluirá el tradicional desfile cívico-institucional previsto para el domingo, con la participación de representantes de distintas instituciones de la comunidad.

Feria, gastronomía y oportunidades para emprendedores

Uno de los aspectos importantes de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia es la participación de comerciantes, artesanos y emprendedores.

Morales informó que la convocatoria para instalar puestos gastronómicos y food trucks ya se encuentra cerrada, mientras que continúa abierta la inscripción para feriantes interesados en participar.

Según explicó, la intención es ofrecer espacios accesibles para que los emprendedores puedan comercializar sus productos durante las tres jornadas.

Además, destacó que la actividad de los puestos comenzará desde el mediodía, antes de los espectáculos previstos en el escenario principal.

De esta manera, la celebración busca generar un espacio de encuentro que permita recorrer la feria, disfrutar de la gastronomía y acompañar las actividades culturales durante buena parte del día.

Una fiesta que también mueve la economía local

Más allá de su importancia cultural, la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia representa una oportunidad para la actividad comercial y turística de Mar de Ajó.

Su realización en noviembre permite sumar propuestas al calendario de acontecimientos que se desarrollan fuera de la temporada alta y que pueden contribuir al movimiento de visitantes en la localidad.

Para los establecimientos gastronómicos, alojamientos, comercios y prestadores de servicios, este tipo de encuentros constituye una posibilidad de ampliar la actividad en un período del año en el que el turismo suele ser menor que durante el verano.

El impacto económico concreto de la próxima edición dependerá de la concurrencia y del movimiento que se registre durante el fin de semana.

La fiesta también ofrece una vidriera para emprendedores locales, que encuentran en estas celebraciones una oportunidad para dar a conocer sus productos.

Una tradición que nació alrededor de la pesca

La Fiesta Nacional de la Corvina Rubia tiene sus orígenes en 1968, cuando pescadores vinculados al Club de Pesca y Náutica de Mar de Ajó comenzaron a organizar concursos de pesca de corvinas.

Con el paso de los años, aquella iniciativa se transformó en una celebración popular que incorporó propuestas musicales, actividades culturales y la participación de instituciones y vecinos.

Desde entonces, la fiesta se convirtió en uno de los símbolos de la historia y la identidad de Mar de Ajó, manteniendo su vínculo con la pesca deportiva y la vida junto al mar.

La edición número 57 volverá a reunir esa tradición con nuevas propuestas artísticas y recreativas.

Continúan los preparativos para noviembre

La comisión organizadora también trabaja en la participación de las aspirantes a soberanas, quienes vienen realizando actividades de preparación y representación institucional.

Paralelamente, continúa la convocatoria a comerciantes interesados en acompañar el evento mediante espacios publicitarios.

Con la fecha ya confirmada y los primeros artistas anunciados, Mar de Ajó se encamina hacia tres jornadas de celebración que volverán a reunir música, tradición y actividad comunitaria.

La 57ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre, en una nueva oportunidad para celebrar la identidad de Mar de Ajó y fortalecer su agenda cultural y turística antes de la temporada de verano.