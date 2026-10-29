Santa Teresita | El domingo se corre la Adventure Race

Con competencias de 5K y 10K, el domingo 1 de noviembre se realizará la Adventure Race. La largada se llevará a cabo desde las 9.00 en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 186, ubicado en avenida Costanera y Avenida 41.

Adventure Race es una carrera que combina el desafío físico con recorridos por distintos terrenos y entornos naturales. En esta edición, los participantes podrán elegir entre una prueba participativa de 5 kilómetros y una competitiva de 10 kilómetros, atravesando calles de la localidad, sectores de arena y playa.

El circuito incluirá puntos representativos de Santa Teresita, como La Carabela y el Sitio de la Memoria, y tendrá su tramo final sobre la playa, con llegada frente al mar.

La actividad es organizada por el Profesorado de Educación Física del ISFD Nº 186 y la cooperadora de la institución, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa y comercios locales.

La iniciativa busca promover la actividad física, los hábitos saludables y la participación comunitaria.

Cronograma de la jornada:

– 7.30: apertura y acreditaciones.

– 8.30: charla técnica para corredores.

– 8.45: entrada en calor.

– 9.00: largada general de las pruebas de 5K y 10K.

Las acreditaciones se realizarán únicamente el domingo 1 de noviembre, de 7.30 a 8.30, en la entrada del predio del Instituto.

Para acreditarse, los participantes deberán presentar DNI, número de retiro de kit o acreditación, deslinde de responsabilidad impreso y firmado, y apto médico impreso y firmado.

La inscripción está disponible en el siguiente formulario: https://forms.gle/Hcj546gpCzzS4Nvt6.

Al finalizar las pruebas, estudiantes del Profesorado de Educación Física coordinarán ejercicios de elongación y vuelta a la calma. También habrá música y puestos gastronómicos para acompañar la jornada.