Este domingo 25 de octubre, familiares, amigos y vecinos volverán a reunirse para mantener viva la memoria de Darío Jerez y renovar el pedido de verdad y justicia.

A 25 años de la desaparición de Rubén Darío Jerez, ocurrida el 25 de octubre de 2001 en Santa Teresita, su familia y la comunidad se preparan para una nueva jornada de memoria y homenaje.

El encuentro se realizará mañana domingo, a partir de las 17:00, en la zona de calle 3 y 29, sobre la Diagonal Darío Jerez, el lugar que recuerda al vecino desaparecido.

La convocatoria incluirá una marcha simbólica, expresiones artísticas y actividades culturales, además de un espacio para escuchar a sus familiares.

Un reclamo que sigue vigente

Durante estos 25 años, Viviana Zubiaurre, esposa de Darío, y sus hijos sostuvieron una búsqueda que atravesó investigaciones judiciales, un juicio por encubrimiento y una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, todavía no se pudo establecer qué ocurrió con Darío ni quiénes fueron responsables de su desaparición.

La jornada del domingo será una nueva oportunidad para acompañar a su familia y recordar que, después de un cuarto de siglo, el pedido de memoria, verdad y justicia continúa vigente en el Partido de La Costa.