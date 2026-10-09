San Clemente | «La Rumbera» se presentará en la Fiesta de la Corvina Negra

Nehui, integrante del grupo musical La Rumbera, expresó la alegría de la banda por formar parte de la grilla artística de la 60ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra en San Clemente del Tuyú en comunicación con Radio Noticias 105.7.

Durante la entrevista, el músico anticipó el show bailable y festivo que presentarán sobre el escenario de la Plaza Pereira de hoy viernes 9 de octubre a las 23:00 hs, invitando a vecinos y turistas a compartir una noche a pura música en el arranque del fin de semana largo.