La Comedia Municipal de Teatro presenta la obra infantil para el fin de semana largo

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En diálogo con Radio Noticias, la directora de Teatro Infantil de la Comedia Municipal, Angie Rodríguez, anunció las funciones especiales que ofrecerá el elenco costero durante el fin de semana largo de octubre, anticipando una cartelera intensa que se extenderá de lunes a lunes durante la temporada de verano.

Rodríguez remarcó que, desde hace 46 años, la Comedia Municipal de Teatro mantiene su compromiso con la comunidad ofreciendo espectáculos con entrada libre y gratuita, ingresando por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

Cabe destacar que la presentación será en el Espacio Multicultural de San Bernardo del Tuyú.

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9 octubre, 2026 por Agenda Cultura Espectaculos

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