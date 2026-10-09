El aumento de los peajes coincide con el inicio del fin de semana largo. Además, AUBASA anunció restricciones para la circulación de camiones en las principales rutas hacia la Costa Atlántica.

Desde este viernes 9 de octubre, viajar al Partido de La Costa cuesta más. Comenzó a regir un nuevo aumento de los peajes en las rutas provinciales administradas por AUBASA, entre ellas la Autovía 2 y la Ruta 11.

En las estaciones de Samborombón y La Huella, la tarifa para automóviles pasó de $7.900 a $8.600.

De esta manera, quienes viajen desde Buenos Aires hacia el Partido de La Costa y atraviesen ambos peajes deberán pagar $17.200 de ida y $34.400 entre ida y vuelta, sin contar combustible ni otros peajes.

Restricciones para camiones por el feriado

Con motivo del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, AUBASA informó restricciones para el tránsito pesado en las principales rutas turísticas.

Hacia la Costa Atlántica:

Viernes 9 de octubre, de 18:00 a 23:59.

Sábado 10 de octubre, de 6:00 a 14:00.

En sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires:

Lunes 12 de octubre, de 14:00 a 23:59.

La medida comprende la Autopista Buenos Aires–La Plata, Autovía 2 y las rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74.

Las restricciones buscan facilitar la circulación vehicular durante los horarios de mayor movimiento turístico.

Así, el fin de semana largo comienza con peajes más caros y medidas especiales de tránsito para quienes elijan viajar a las localidades del Partido de La Costa.