Delincuentes ingresaron al gimnasio Daxon durante el último fin de semana, sustrajeron indumentaria deportiva y equipamiento, y ocasionaron importantes daños. Los responsables denunciaron el hecho y apelaron a la solidaridad de la comunidad para recuperar los elementos y continuar con sus actividades.

Un nuevo hecho de inseguridad generó indignación en Mar del Tuyú, luego de que desconocidos ingresaran al gimnasio Daxon, ubicado en calle 2 N.º 6550, entre 65 y 66, donde funcionan distintas actividades deportivas, entre ellas artes marciales, kickboxing y jiu-jitsu brasileño.

El episodio habría ocurrido entre la noche del sábado 17 y la madrugada del domingo 18 de octubre. Los responsables del establecimiento descubrieron lo sucedido durante la mañana del domingo, cuando fueron alertados de que uno de los accesos había sido violentado.

Al ingresar encontraron instalaciones revueltas, materiales esparcidos y numerosos elementos de entrenamiento dañados.

Robaron indumentaria de jóvenes competidores

Según informó Faro Noticias, entre los elementos sustraídos se encuentran un parlante portátil y prendas deportivas pertenecientes a chicos que se preparan para participar en distintas competencias.

Además, los autores del hecho provocaron destrozos en pelotas, balones medicinales, mancuernas y otros materiales utilizados diariamente en las clases.

Joaquín, integrante de la academia de jiu-jitsu brasileño que funciona en el lugar, manifestó su indignación por lo ocurrido y destacó que el mayor perjuicio no estuvo solamente en los objetos robados, sino en los daños ocasionados a un espacio sostenido con esfuerzo.

El establecimiento representa un lugar de formación y encuentro para numerosos chicos y jóvenes de la comunidad, que encuentran en el deporte una oportunidad de crecimiento, disciplina y compañerismo.

Denuncia penal y trabajo de Policía Científica

Tras constatar el robo, los responsables del gimnasio radicaron la correspondiente denuncia penal.

También solicitaron la intervención de Policía Científica, que realizó tareas en el establecimiento para recoger elementos que puedan contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, no se informó oficialmente la identificación de los autores del hecho.

Piden colaboración para recuperar los materiales

A pesar de los daños, los integrantes de Daxon aseguraron que continuarán trabajando para sostener las actividades y acompañar a sus deportistas.

La preocupación es especialmente importante porque varios jóvenes se encuentran preparando su participación en próximas competencias, entre ellas el Open Argentina, previsto para noviembre, y un torneo que se realizará en Villa Gesell durante diciembre.

Desde la academia agradecieron las muestras de solidaridad recibidas de profesores, entrenadores y referentes deportivos de distintas localidades de la región.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @somosvalkiriateam, donde el equipo compartirá las iniciativas destinadas a recuperar equipamiento y afrontar los gastos ocasionados.

Más allá de las pérdidas materiales, el episodio golpeó a una institución deportiva que trabaja diariamente con chicos y jóvenes de Mar del Tuyú.