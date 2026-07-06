La Costa | Se suman nuevos espacios para reciclar residuos electrónicos

La Municipalidad de La Costa puso en funcionamiento nuevos Puntos RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), con el objetivo de fortalecer la gestión responsable de estos materiales y seguir promoviendo acciones de economía circular y cuidado del ambiente.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son todos aquellos dispositivos que dejaron de funcionar o ya no se utilizan, como celulares, computadoras, televisores, cargadores o pequeños electrodomésticos. Su correcta disposición permite recuperar materiales reciclables, reducir el impacto ambiental y dar un tratamiento adecuado a componentes que no deben desecharse junto con los residuos domiciliarios.

Los contenedores están disponibles de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, para recibir exclusivamente dispositivos electrónicos en desuso, como televisores, celulares, computadoras, cables, cargadores y pequeños electrodomésticos.

Los nuevos Puntos RAEE funcionan en las Unidades de Gestión Municipal de San Clemente (Av. San Martín 481), Santa Teresita (calle 17 y 35) y San Bernardo (Falkner entre Madariaga y Jujuy), acercando este servicio a vecinos y vecinas de las zonas norte, centro y sur del distrito.

La recolección y el tratamiento de los materiales estarán a cargo de la cooperativa Reciclando Vidas. A su vez, parte de los equipos recuperados será reutilizada por escuelas técnicas en proyectos educativos, favoreciendo el aprendizaje práctico y extendiendo la vida útil de distintos componentes.