M&M Tenores llega a Mar de Ajó

En diálogo con Radio Noticias, el tenor Marcelo Gómez brindó detalles sobre la presentación del dúo M&M Tenores (junto a Martín) y su espectáculo «La lírica no muerde», que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre a las 19:30 hs en el Teatro Ocean de Mar de Ajó.

El artista explicó que debieron realizar un leve ajuste en el horario de la función debido a compromisos profesionales en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la entrevista, Gómez remarcó que el título del show busca derribar el prejuicio de que la ópera y la música clásica son géneros elitistas o complejos.

Destacó que el espectáculo combina un cuidado repertorio musical con relatos explicativos e intervención humorísticas, pensando en una propuesta accesible para todo público sin necesidad de conocimientos previos.