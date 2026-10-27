El fundador de FM Omega 103.9 falleció este martes 27 de octubre. Con casi 25 años al frente de su emisora, también desarrolló una importante trayectoria como profesor y director de teatro en el Partido de La Costa.

El periodismo del Partido de La Costa atraviesa un momento de tristeza por el fallecimiento de Marcelo Methol, reconocido comunicador de San Clemente del Tuyú, cuya voz acompañó durante décadas a los vecinos de la localidad a través de la radio.

Nacido en Dolores, Methol inició su camino en los medios de comunicación en Radio Bahía y posteriormente formó parte de Radio de La Costa. Con el tiempo decidió emprender su propio proyecto y fundó FM Omega 103.9, una emisora que se convirtió en parte de la vida cotidiana de San Clemente.

Desde 2002 estuvo al frente de un programa matutino dedicado a la actualidad, las noticias y los temas de interés de la comunidad. Entre los espacios más recordados se encuentra el ciclo que compartió con Humberto Rohr, otro nombre importante de la historia radial local.

Una vida dedicada a la comunicación y al teatro

Además de su extensa labor como periodista, Methol desarrolló una activa participación en el ámbito cultural. Fue profesor y director teatral, trabajando junto a artistas y elencos independientes del Partido de La Costa.

Entre sus producciones se destacó La edad de la ciruela, del dramaturgo Arístides Vargas, presentada en 2023 por el grupo independiente Somos Nómades, integrado por artistas de la región.

Su compromiso con la comunicación local también fue reconocido por la Municipalidad de La Costa en 2020, como parte de un homenaje a su trayectoria.

Despedida en San Clemente del Tuyú

Marcelo Methol falleció este martes 27 de octubre de 2026 en San Clemente del Tuyú. La noticia generó pesar entre colegas, trabajadores de los medios, integrantes del ambiente cultural y vecinos que lo acompañaron durante tantos años.

Sus restos serán velados a partir de las 21 horas en Sepelios Estanga, ubicado en calle 8 y 32 de San Clemente del Tuyú.

Desde MDA Noticias acompañamos a sus familiares, amigos y colegas en este doloroso momento, y recordamos su contribución a la comunicación y la cultura del Partido de La Costa.