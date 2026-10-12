El ciclista de Mar de Ajó disputará su segundo Campeonato Mundial consecutivo de pista, en una competencia que adquiere especial importancia por el camino hacia los próximos Juegos Olímpicos. Llega después de una temporada histórica, con tres medallas suramericanas y un destacado posicionamiento internacional.

El ciclista de Mar de Ajó, Lucas Vilar, se prepara para uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva: participar en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2026, que se desarrollará del 14 al 18 de octubre en Shanghái, China, y que representa una instancia importante en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Será su segundo Mundial consecutivo, después de su participación en Santiago de Chile 2025, y una nueva oportunidad para medirse con los mejores velocistas del planeta.

Un sueño que ilusiona a Mar de Ajó y a toda la Argentina

A través de sus redes sociales, Liliana Ledesma, madre del deportista, compartió un mensaje cargado de emoción y destacó que esta participación representa mucho más que una nueva competencia internacional.

La posibilidad de llegar a Los Ángeles 2028 alimenta la ilusión de que Argentina vuelva a contar con un representante en las pruebas de velocidad pura del ciclismo olímpico, una especialidad en la que, según recordó su familia, el país no tiene presencia desde Atlanta 1996.

La familia destacó que el recorrido de Lucas representa también un orgullo para Mar de Ajó, el Partido de La Costa, la Federación y el deporte argentino.

Una temporada histórica para Lucas Vilar

El deportista llega a Shanghái después de una destacada temporada internacional.

En los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 consiguió tres medallas: una de plata en keirin y dos de bronce, en velocidad individual y velocidad por equipos.

También logró resultados destacados en el circuito internacional, entre ellos el título del Gran Premio de Brno, en República Checa, y actuaciones que le permitieron alcanzar durante junio el puesto 13 del ranking mundial de velocidad de la Unión Ciclista Internacional.

Su preparación incluye el trabajo desarrollado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo del Partido de La Costa.

Shanghái, una escala fundamental hacia Los Ángeles 2028

El Campeonato Mundial reunirá a los mejores especialistas de ciclismo de pista del mundo en el velódromo de Shanghái, en el distrito de Chongming.

La competencia forma parte del nuevo ciclo internacional rumbo a Los Ángeles 2028, donde Lucas aspira a representar a la Argentina en las pruebas de velocidad.

Para el deportista de Mar de Ajó, el desafío ya no es solamente competir entre los mejores del mundo, sino seguir construyendo el camino para llegar a unos Juegos Olímpicos.