Vilar conquistó la medalla de Oro en el Gran Premio de República Checa

El ciclista costero Lucas Vilar volvió a destacarse en el plano internacional al consagrarse campeón en la prueba de Velocidad (Sprint Men Elite) del Gran Premio Brno de ciclismo de pista, disputado en la República Checa.

De esta manera, el ciclista que entrena en el Centro Municipal de Alto Rendimiento y en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de CABA, alcanzó el escalón más alto del podio y sumó puntos clave para el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

En una exigente final, Vilar se impuso al ciclista griego Konstantinos, coronando una destacada actuación frente a algunos de los mejores velocistas del circuito internacional. La victoria le permitió sumar una nueva medalla de Oro para la Argentina y continuar consolidándose entre los referentes continentales de la especialidad.

El logro se suma a una temporada de gran nivel para Lucas, que viene acumulando importantes resultados en competencias europeas y actualmente se ubica entre los mejores velocistas del mundo en el ranking UCI, fortaleciendo su camino hacia los principales objetivos internacionales.

La obtención de esta medalla de oro en República Checa reafirma el gran presente del ciclista costero y alimenta las expectativas de cara a futuras competencias internacionales, en un camino que lo encuentra representando a la Argentina al más alto nivel con el Mundial de China y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles entre sus dos objetivos principales.