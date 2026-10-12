Confirmaron la fecha de la 8ª Marcha del Orgullo en La Costa

Pablo Nulli, integrante y tesorero de Orgullo La Costa, anunció la realización de la 8ª Marcha del Orgullo del distrito, programada para el próximo sábado 14 de noviembre en Santa Teresita.

La concentración se llevará a cabo en el escenario de la Carabela de Santa Teresita a partir de las 14:00 hs, para marchar a las 15:00 hs e iniciar los espectáculos y alocuciones a las 16:00 hs.

La fecha quedó fijada luego de que la Federación Argentina LGBT acordara que la marcha nacional en la Ciudad de Buenos Aires se realice el 7 de noviembre.