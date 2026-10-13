El festival volverá al Solar del Pinar con cerveza artesanal, destilados, gastronomía, música y productores locales. Martín Poutis secretario de Producción, Trabajo y Empleo de la Municipalidad de La Costa, anunció que ya se firmó el acuerdo para concretar una nueva edición de este encuentro, que busca impulsar la producción y el movimiento económico en el Partido de La Costa.

La localidad de Lucila del Mar volverá a ser escenario del Oktubre Fest, que celebrará su tercera edición los días 16, 17 y 18 de octubre en el Solar del Pinar, con una propuesta que reunirá a productores de cerveza artesanal y destilados, gastronomía, música y emprendimientos locales.

La confirmación fue difundida por Martín Poutis a través de sus redes sociales, donde informó que los productores de cerveza artesanal y destilados del Partido de La Costa y la Asociación de Fomento Lucila del Mar firmaron el acuerdo para llevar adelante esta nueva edición del festival.

Una propuesta para fortalecer la producción local

El Oktubre Fest se presenta como un espacio destinado a promover el trabajo de los productores del distrito, generar oportunidades comerciales y fortalecer la actividad económica de la región.

En ese sentido, Poutis destacó el trabajo conjunto que permite concretar el encuentro.

«Es una propuesta que construimos entre productores, municipio y una institución de nuestra comunidad, para generar movimiento económico para el sector y poner en valor lo que producimos en La Costa», expresó en su publicación.

La iniciativa busca consolidar un espacio de encuentro entre vecinos, visitantes y emprendedores, poniendo en primer plano la producción artesanal y la participación de instituciones locales.

Tres días de cerveza artesanal, gastronomía y música

Durante el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre, el Solar del Pinar será sede de la tercera edición del Oktubre Fest, que ofrecerá distintas propuestas vinculadas a la producción regional.

La programación anunciada contempla la presencia de productores de cerveza artesanal y destilados, puestos gastronómicos, música y emprendimientos locales.

De esta manera, Lucila del Mar se prepara para recibir un nuevo encuentro que combina entretenimiento, producción y actividad económica, a partir del trabajo articulado entre el sector productivo, el municipio y la Asociación de Fomento.

El Oktubre Fest tendrá lugar del 16 al 18 de octubre en el Solar del Pinar de Lucila del Mar, con una propuesta que apuesta a seguir fortaleciendo la identidad productiva del Partido de La Costa.