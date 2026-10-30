Exitosa realización de la cuarta edición de «La Costa Vinos» en Mar de Ajó

En diálogo con Radio Noticias («La Primera Mañana»), María Luz, titular de Bouquet de Mar y parte de la organización, hizo un balance sumamente positivo de la cuarta edición de la feria «La Costa Vinos».

María Luz destacó la gran convocatoria del evento, que no solo funcionó como un punto de encuentro social y de disfrute para los vecinos del Partido de La Costa, sino también como un nicho comercial y de intercambio muy valorado, atrayendo incluso a visitantes que llegaron exclusivamente desde Buenos Aires.

Asimismo, resaltó la participación de productores y emprendedores locales —como bodegas, creadores de gin de Costa del Este y chocolateros— posicionándolos al mismo nivel que marcas de trayectoria nacional, y adelantó el objetivo de seguir potenciando la producción local de cara a futuras ediciones.