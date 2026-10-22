General Lavalle | Se capacitó a personal municipal de Paraje Pavón en comunicación y atención al ciudadano

La Municipalidad de General Lavalle finalizó una capacitación en comunicación y atención al ciudadano destinada al personal municipal de Paraje Pavón. El programa se desarrolló durante cinco semanas y estuvo a cargo de José Vedoya, de Impronter.

Durante los encuentros, los participantes trabajaron sobre herramientas de comunicación efectiva, técnicas de oratoria para mejorar la expresión oral y recursos de redacción para elaborar mensajes, comunicaciones y correos electrónicos dirigidos a los vecinos.

La formación también incluyó técnicas de storytelling (narración de historias) y estrategias para gestionar conversaciones difíciles, con el objetivo de fortalecer la escucha, mejorar la claridad de las respuestas y afianzar el vínculo entre el personal municipal y la comunidad.

En la jornada de cierre, realizada de manera presencial en Paraje Pavón, los participantes integraron los conocimientos adquiridos y trabajaron en la construcción de historias vinculadas con la atención de consultas ciudadanas y la búsqueda de soluciones a las necesidades de los vecinos.

La iniciativa forma parte de las acciones de formación impulsadas para fortalecer las herramientas del personal municipal y contribuir a mejorar la calidad de la atención a la comunidad.