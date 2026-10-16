El querido vecino de Mar de Ajó, vinculado al deporte y a la vida comunitaria del Partido de La Costa, falleció este jueves. Su partida generó numerosas expresiones de afecto en redes sociales. El exconcejal Leandro Alonso le dedicó un conmovedor mensaje.

La comunidad de Mar de Ajó atraviesa un momento de tristeza por el fallecimiento de Juanpi Alonso, un vecino muy querido y reconocido por su participación en actividades deportivas y su vínculo con distintas instituciones del Partido de La Costa.

Juanpi, quien tenía síndrome de Down, construyó a lo largo de su vida numerosos lazos de amistad y compañerismo, especialmente en el ámbito deportivo. Su partida motivó mensajes de despedida y afecto en redes sociales.

Uno de los testimonios más emotivos fue el de su hermano, el médico y concejal mandato cumplido Leandro Alonso, quien compartió públicamente su dolor.

“Tanto extrañabas a los viejos!!! Ni te imaginás lo que te voy a extrañar yo. Hermanito del alma”, escribió.

En su mensaje también destacó la felicidad que Juanpi le brindó y el orgullo que sentía por su hermano:

“Y cuánto orgullo de simplemente decir ‘soy el hermano de Juanpi’. Te amo mucho hermano. Gracias por todo lo que me diste. Hasta siempre hermanito”.

La despedida refleja el profundo vínculo familiar y el cariño que Juanpi despertó en quienes compartieron su vida.

Su fallecimiento generó repercusiones entre vecinos y espacios vinculados al deporte local, que lo recuerdan con afecto.