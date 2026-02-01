PBA | ARBA actualizó un 179% el piso para actuar como agentes de recaudación y reduce la cantidad de empresas alcanzadas

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) actualizó los montos de facturación a partir de los cuales las empresas deben actuar como agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con el objetivo de adecuar los parámetros vigentes al contexto económico y aliviar cargas administrativas sobre el entramado productivo.

La medida implica un incremento del 179% en el umbral de ingresos, que pasa de $2.800 millones a $7.800 millones anuales, y fue dispuesta mediante una resolución normativa publicada hoy en el Boletín Oficial.

Para dimensionar el impacto de la decisión, desde el organismo explicaron que, si desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof los montos se hubieran actualizado únicamente por inflación, el aumento general de precios habría incorporado de manera automática a miles de empresas al régimen, aun sin que hubieran crecido en tamaño ni en capacidad económica real.

La política aplicada por la Provincia fue exactamente la contraria: evitar que la inflación amplíe por inercia la cantidad de agentes de recaudación. Como resultado, actualmente el padrón de agentes se reducirá a 11.100, lo que representa apenas un tercio del universo que existiría bajo un esquema de actualización automática. En la práctica, este año unas 6.800 empresas quedarán liberadas de esa obligación, con menos trámites y menores costos administrativos.

Al respecto, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló que “si dejáramos que la inflación haga todo el trabajo, cada vez más pymes y comercios quedarían obligados a actuar como agentes, aun sin tener la espalda financiera para asumir ese rol”.

Y agregó: “Por eso tomamos la decisión de no sumar obligaciones por inercia inflacionaria, concentrar el régimen en quienes realmente tienen mayor volumen de operaciones y reducir la cantidad de retenciones y percepciones que se generan en la economía cotidiana”.

Otro aspecto central de la normativa es que las empresas que, tras esta actualización, queden por debajo del nuevo monto establecido permanecerán excluidas del régimen durante un plazo de 24 meses, independientemente de las variaciones que puedan registrar en su facturación durante ese período.

“Brindar previsibilidad es clave para planificar la actividad económica. Esta regla de permanencia por dos años evita que las empresas entren y salgan del régimen de manera permanente y les da estabilidad para organizar su gestión”, remarcó Girard.



Desde ARBA señalaron que esta decisión forma parte de una política sostenida de simplificación tributaria, orientada a reducir la carga administrativa sobre el sector productivo y los sectores medios, y a evitar la acumulación de saldos a favor que terminan afectando la liquidez de las empresas. En ese marco, durante la actual gestión se devolvió al sector privado más de un billón de pesos en concepto de saldos a favor de Ingresos Brutos, como resultado de un conjunto de medidas adoptadas de manera coherente y sistemática.

Asimismo, el organismo adelantó que en los próximos días se pondrá en marcha el régimen RIESGO 0, SAF 0, una herramienta que permitirá evitar la generación de nuevos saldos a favor para las empresas que se incorporen, reforzando un esquema impositivo más previsible, eficiente y alineado con la real capacidad contributiva de cada actor económico, sin afectar los recursos ni la capacidad financiera de la Provincia.