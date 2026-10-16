El ciclista de Mar de Ajó completó su primera prueba en el Campeonato Mundial de Pista que se disputa en Shanghái, China. Aunque no logró avanzar a las instancias decisivas, mostró un buen rendimiento físico y se prepara para competir nuevamente este sábado 17 de octubre en velocidad individual.

El ciclista de Mar de Ajó Lucas Vilar finalizó en el puesto 23.º de la prueba de keirin masculino del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2026, que se desarrolla del 14 al 18 de octubre en Shanghái, China.

El representante de la Selección Argentina afrontó una competencia de máxima exigencia frente a algunos de los mejores velocistas del mundo. Si bien no consiguió superar las rondas clasificatorias, su actuación dejó buenas sensaciones de cara a su próximo desafío.

Según informó la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA), Vilar registró en su serie de repechaje el segundo heat más rápido del campeonato, un dato que refleja la intensidad de la carrera y el nivel competitivo en el que se desempeñó.

Tras su participación, el deportista analizó el resultado:

“No fue de mis mejores carreras en el resultado, pero me sentí muy bien. El Keirin a veces es injusto y no es solo tener piernas, pero lo importante es que seguimos sumando puntos clave para el ranking mundial y el camino olímpico”.

Una temporada de crecimiento internacional

El mundialista costero llegó a China después de una temporada destacada, en la que consiguió tres medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: una de plata en keirin y dos de bronce en velocidad individual y velocidad por equipos.

Además, durante el año alcanzó el puesto 13.º del ranking mundial de velocidad de la Unión Ciclista Internacional (UCI), consolidando su presencia en competencias de primer nivel.

Vilar desarrolla parte de su preparación en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo del Partido de La Costa y también realizó entrenamientos internacionales en el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI, en Suiza.

Esta es su segunda participación consecutiva en un Campeonato Mundial de Pista, luego de haber competido en la edición 2025 realizada en Chile.

El sábado vuelve a competir

La actividad de Lucas Vilar en Shanghái continuará este sábado 17 de octubre, cuando dispute la prueba de velocidad individual masculina.

La competencia comenzará con la clasificación de 200 metros lanzados y continuará con las rondas eliminatorias. En caso de avanzar, las semifinales y finales están programadas para el domingo 18.

El ciclista de Mar de Ajó buscará cerrar su participación mundialista con una nueva actuación frente a la elite internacional, en una temporada marcada por su crecimiento deportivo y sus objetivos de cara al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.