Convocatoria por el «Ni Una Menos» en La Costa y el impacto tras el femicidio de Agostina

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En comunicación con Radio Noticias, Florencia Casim analizó el panorama actual de cara a las movilizaciones del 3 de junio bajo la consigna «Ni Una Menos».

Casim criticó con dureza las políticas y discursos del Gobierno nacional orientados a negar la violencia de género, y contrapuso esta situación con los dispositivos locales de acompañamiento impulsados en el Partido de La Costa, los cuales descentralizan la atención en los centros de salud mediante equipos de abogados, psicólogos y trabajadoras sociales.

Durante la entrevista, se reflexionó sobre el doloroso impacto del reciente femicidio de Agostina y las fallas en la aplicación de protocolos urgentes. Finalmente, convocó a la comunidad a concentrarse este miércoles 3 de junio a las 17:00 hs en la Plaza del Tango de Santa Teresita para marchar a partir de las 18:00 hs junto a diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales en reclamo de justicia.

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2 junio, 2026 por Poli­tica

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